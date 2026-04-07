Guaçuí realiza feira de adoção de cães neste sábado
Evento será realizado no dia 11 de abril, na Praça João Acacinho, das 9h às 12h.
A Prefeitura de Guaçuí promove uma feira de adoção de cães no dia 11 de abril, sábado, na Praça João Acacinho. O evento acontece das 9h às 12h e organiza a participação da população interessada em adotar um animal. Além disso, a ação reúne orientações e define critérios para a adoção responsável.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o período da manhã, a equipe responsável conduz o processo de adoção no local indicado. Dessa forma, os interessados comparecem à praça dentro do horário estabelecido. Ao mesmo tempo, a organização estrutura o atendimento para garantir o fluxo adequado de participantes. Assim, o evento centraliza as atividades em um único ponto da cidade.
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Para realizar a adoção, o participante precisa apresentar documento com foto e comprovante de residência. Portanto, a organização estabelece essas exigências como parte do processo. Além disso, a entrega dos documentos ocorre no momento do atendimento, conforme indicado pela programação. Dessa maneira, o procedimento segue critérios definidos previamente.
Adoção responsável
A iniciativa também reforça a adoção responsável e o cuidado com os animais. Nesse sentido, o evento organiza a participação de forma objetiva e orientada. Ao mesmo tempo, a ação promove a destinação dos cães para novos lares, dentro das condições estabelecidas. Assim, o processo acontece de forma estruturada e dentro do horário previsto.
Além disso, a programação concentra todas as atividades no turno da manhã, o que facilita a organização do atendimento. Por outro lado, os interessados precisam observar o horário limite para participação. Dessa forma, o evento garante a realização das etapas dentro do período programado.
Por fim, a feira ocorre exclusivamente no dia 11 de abril, na Praça João Acacinho, com início às 9h e encerramento às 12h. Portanto, os participantes devem comparecer ao local dentro do horário definido e apresentar a documentação exigida para dar continuidade ao processo de adoção.
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