Guaçuiense Jales Cardoso é o novo titular da Secti

O subsecretário Jales Cardoso Soares Júnior é o novo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Ele assume no lugar do deputado estadual Bruno Lamas, que deixou a pasta para disputar a reeleição.

Agora Jales ficará responsável por dar continuidade as iniciativas e programas estratégicos voltados para a promoção da inovação e tecnologia no Estado do Espírito Santo, tendo como foco o desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas para o avanço tecnológico e científico.

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Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Uberaba e com Curso Técnico em Informática pelo Senac (2003), o novo secretário é natural de Guaçuí e atua na gestão pública desde 2005.

Iniciou sua trajetória como Dirigente de TI da SESA, onde coordenou a implantação do SINAVISA no Estado do Espírito Santo. Em 2009, assumiu o cargo de diretor-chefe do Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Guaçuí, sendo responsável por toda a prestação de contas da prefeitura perante os órgãos de controle do Estado e por todos os convênios e emendas do município.

Posteriormente, assumiu o cargo de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde coordenou as atividades parlamentares em 28 municípios, realizando representação política, técnica e estratégica.