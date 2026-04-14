Guns N' Roses no ES: presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro destaca organização

A realização do show da banda Guns N’ Roses no Estádio Kleber Andrade, na região metropolitana da Grande Vitória, foi marcada por elogios à organização, segurança e logística do evento. Autoridades e representantes da sociedade civil destacaram o impacto positivo da estrutura montada, tanto para o público quanto para o fortalecimento do turismo e da cultura no Espírito Santo.

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O presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes, por exemplo, afirmou ter ficado impressionado com a operação logística. Segundo ele, o fluxo de veículos e pessoas ocorreu sem intercorrências, mesmo com o grande volume de público.

Um dos pontos ressaltados foi o sistema de transporte coletivo. Ônibus foram disponibilizados em esquema especial a partir da Praça do Papa, com faixa exclusiva até o estádio.

“Nada, não deu nada errado. Eu fiquei impressionado como que acertou aquela logística daquela forma. Ninguém preso no trânsito. As pessoas elogiando o fato de ter ônibus lá na Praça do Papa para as pessoas descerem de ônibus numa faixa exclusiva de ônibus para chegar ao estádio Kleber Andrade, que é longe pra caramba de lá da Praça do Papa”, afirmou.

Para quem escolheu ir de veículo próprio, a avaliação também foi positiva. De acordo com o presidente do sindicato, houve oferta de estacionamento suficiente e sem cobrança de preços abusivos, além de sensação de segurança durante todo o evento.

“O estádio é ótimo para fazer show. Fiquei impressionado, nunca tinha ido no Kleber Andrade e fiquei impressionado. Tudo funcionou”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes.

ES no circuito internacional de eventos

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento cultural e turístico do estado. Segundo ele, a realização de um show internacional reforça a inserção do Espírito Santo no circuito global de entretenimento.

“Como é bom ter uma estrutura como essa para fomentar, estimular o entretenimento, o desenvolvimento, o turismo, a cultura. Que coisa boa ver o Espírito Santo, ver Cariacica, recebendo o Guns N’ Roses no circuito internacional de shows”, disse.

Já o ex-governador Renato Casagrande enfatizou o legado da construção e modernização do estádio. Ele relembrou o processo de entrega do equipamento à população e a importância da infraestrutura para viabilizar eventos de grande porte.

“Como foi bom a gente poder ter entregue o Kleber Andrade para a população capixaba e a gente poder ter a infraestrutura necessária para ter um show como o do Guns aqui”, explicou o ex-governador Renato Casagrande (PSB).