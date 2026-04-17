Detran oferece curso gratuito de mecânica de motos no Espírito Santo

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou a lista de classificados para o curso de Mecânica Básica de Motos em Baixo Guandu. O curso é gratuito e oferece formação teórica e prática aos participantes.

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Além disso, o Detran organiza e coordena toda a capacitação. Técnicos especializados da empresa parceira conduzem as aulas. Dessa forma, os alunos têm acesso a conteúdo técnico e orientação prática.

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O curso disponibiliza 30 vagas. As aulas acontecem no dia 23 de abril de 2026. Pela manhã, os participantes assistem à parte teórica, das 8h às 12h. Em seguida, à tarde, realizam atividades práticas, das 13h às 17h.

Certificado e participação

Os alunos que alcançarem 100% de frequência recebem certificado. O documento será enviado por e-mail após a conclusão do curso. Assim, o participante comprova a qualificação obtida.

Local das aulas

O curso será realizado de forma presencial no CRAS. A unidade fica na Rua Dom Pedro 1º, s/n, no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu. Portanto, os selecionados devem comparecer ao local nos horários definidos.

Serviço

Curso de Mecânica Básica – veículo 2 rodas (moto)

Data: 23 de abril de 2026

Horário:

– Aula teórica: 8h às 12h

– Aula prática: 13h às 17h

Local: CRAS, Rua Dom Pedro 1º, s/n, Sapucaia, Baixo Guandu