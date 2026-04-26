Segurança

Homem ameaça mulher e resiste à prisão em Guaçuí; confira o desfecho

Durante a ocorrência, um policial militar ficou ferido ao tentar conter o suspeito e precisou de atendimento médico.

Foto: Reprodução / PMES

Um homem foi preso neste sábado (25), no Centro de Guaçuí, após ameaçar a ex-mulher de morte utilizando um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu na Rua Virgílio Machado, sendo detido após denúncia anônima.

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De acordo com a Polícia Militar (PMES), ao chegarem ao local, os militares flagraram o suspeito, de 19 anos, pressionando a vítima contra a parede, na presença de duas crianças, incluindo a filha do casal, de 2 anos.

Durante a abordagem, o homem tentou fugir e resistiu ativamente, sendo contido pelos militares.

Com ele, foi apreendido um simulacro de pistola sem a identificação obrigatória. A vítima informou que possui medidas protetivas contra o suspeito e que vinha sendo ameaçada por mensagens e vídeos nas redes sociais.

Durante a ocorrência, um policial militar ficou ferido ao tentar conter o suspeito e precisou de atendimento médico. O autor também sofreu escoriações durante a imobilização.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

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