Homem ameaça mulher e resiste à prisão em Guaçuí; confira o desfecho
Durante a ocorrência, um policial militar ficou ferido ao tentar conter o suspeito e precisou de atendimento médico.
Um homem foi preso neste sábado (25), no Centro de Guaçuí, após ameaçar a ex-mulher de morte utilizando um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu na Rua Virgílio Machado, sendo detido após denúncia anônima.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar (PMES), ao chegarem ao local, os militares flagraram o suspeito, de 19 anos, pressionando a vítima contra a parede, na presença de duas crianças, incluindo a filha do casal, de 2 anos.
Durante a abordagem, o homem tentou fugir e resistiu ativamente, sendo contido pelos militares.
Com ele, foi apreendido um simulacro de pistola sem a identificação obrigatória. A vítima informou que possui medidas protetivas contra o suspeito e que vinha sendo ameaçada por mensagens e vídeos nas redes sociais.
Durante a ocorrência, um policial militar ficou ferido ao tentar conter o suspeito e precisou de atendimento médico. O autor também sofreu escoriações durante a imobilização.
Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.
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