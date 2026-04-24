Homem é atingido por tiros em Dores do Rio Preto; PM realiza buscas por suspeito

Um homem de 53 anos foi baleado durante uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (24), na localidade de Patrimônio Mundo Novo, em Dores do Rio Preto.

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De acordo com a PM, ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

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Familiares relataram aos militares que o suspeito parou em frente à residência, chamou a vítima pelo nome e efetuou três disparos de arma de fogo.

Logo após o ataque, o criminoso fugiu em um veículo e seguiu em direção desconhecida. Diante disso, a Polícia Militar iniciou diligências na região e intensificou as buscas com o objetivo de localizar o suspeito.

A vítima foi atingida no pescoço, no tórax e no braço e foi encaminhada em estado grave para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.