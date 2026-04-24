Ônibus fica destruído após incêndio em Dores do Rio Preto
Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24), em Pedra Menina, e mobilizou Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Um ônibus da empresa TPJ pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (24), no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo acionou os policiais e informou que o ônibus havia começado a incendiar. Assim que chegaram ao local, os militares constataram o fogo e, em seguida, adotaram medidas de segurança. Além disso, a equipe realizou o isolamento da área e afastou curiosos, a fim de evitar riscos e garantir a integridade das pessoas próximas.
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Logo depois, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe especializada para o combate às chamas. Os profissionais atuaram de forma imediata e, dessa maneira, conseguiram controlar o incêndio e extinguir o fogo no veículo.
Apesar do impacto da ocorrência, não houve registro de feridos. Ainda assim, o caso exigiu atenção das equipes devido ao risco gerado pelo incêndio.
Posteriormente, os agentes orientaram o condutor a procurar a Polícia Civil de Dores do Rio Preto para registrar a ocorrência. Além disso, ele poderá apresentar imagens de câmeras de segurança próximas, caso existam, para auxiliar na apuração das causas do incêndio.
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