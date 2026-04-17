Homem é baleado e morre ao tentar impedir assalto

Um homem de 42 anos morreu após tentar impedir um assalto na noite da última quinta-feira (16), no bairro Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. A vítima, identificada como Alisson Oliveira de Jesus, levou um tiro na cabeça e morreu ainda no local.

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Alisson presenciou a ação de dois criminosos armados contra um entregador. Diante da situação, ele decidiu intervir e avançou com o carro contra os suspeitos. No entanto, durante a ação, um dos assaltantes caiu, se levantou e atirou contra o veículo.

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Com o impacto, o carro ficou preso em um muro. Em seguida, os criminosos roubaram outra motocicleta e fugiram do local.

Natural de Minas Gerais, Alisson era pai de duas crianças. Ele trabalhava como supervisor em uma mineradora e morava em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

A Polícia Civil registrou o caso no 47º Distrito Policial, em Capão Redondo. Posteriormente, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações.