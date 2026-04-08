Homem é encontrado morto após cair de ribanceira em Cachoeiro

Um homem foi encontrado morto nesta quarta-feira (8), no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi localizada em uma ribanceira, em uma área de difícil acesso.

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De acordo com as primeiras informações, o homem teria caído no local enquanto tentava acessar a região.

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Moradores encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros também foram chamadas e realizaram os procedimentos de retirada da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, após a remoção, o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. No local, serão realizados exames de necropsia para identificar a causa da morte.

Posteriormente, após a conclusão dos procedimentos legais, o corpo será liberado para a família.