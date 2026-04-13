VÍDEO | Criança de 3 anos é atropelada por motociclista embriagado no ES
Criança foi socorrida e levada a hospital; motorista foi preso após teste de bafômetro positivo.
Um menino de 3 anos foi atropelado por uma motocicleta na tarde deste sábado (11), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Imagens que circulam nas rede sociais mostram o menino caminhando na calçada com familiares. Em seguida, ele se desloca rapidamente para a via. Ao mesmo tempo, um familiar tenta impedir a travessia, porém não consegue evitar o impacto.
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Após o atropelamento, equipes de emergência foram acionadas. Em seguida, a equipe encaminhou a criança ao Pronto Atendimento do município. Posteriormente, os profissionais transferiram o menino para o Hospital São José, em Colatina.
O condutor da motocicleta, um homem de 56 anos, também recebeu atendimento médico. No entanto, os policiais constataram irregularidades durante a ocorrência. A equipe verificou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o veículo estava com o licenciamento em atraso.
Durante o atendimento, os profissionais de saúde identificaram sinais de embriaguez no condutor. Dessa maneira, os policiais confirmaram a alteração após a realização do teste do bafômetro, que apresentou resultado positivo para ingestão de álcool.
Diante da situação, os agentes removeram a motocicleta ao pátio. Em seguida, a equipe conduziu o motorista à Delegacia Regional de Colatina, onde ele permaneceu à disposição das autoridades.
A Polícia Civil autuou o suspeito em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Além disso, a autuação incluiu agravante por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool. Posteriormente, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.
Enquanto isso, o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, que acompanham os desdobramentos da ocorrência.
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