VÍDEO | Criança de 3 anos é atropelada por motociclista embriagado no ES

Um menino de 3 anos foi atropelado por uma motocicleta na tarde deste sábado (11), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo.

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Imagens que circulam nas rede sociais mostram o menino caminhando na calçada com familiares. Em seguida, ele se desloca rapidamente para a via. Ao mesmo tempo, um familiar tenta impedir a travessia, porém não consegue evitar o impacto.

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Após o atropelamento, equipes de emergência foram acionadas. Em seguida, a equipe encaminhou a criança ao Pronto Atendimento do município. Posteriormente, os profissionais transferiram o menino para o Hospital São José, em Colatina.

O condutor da motocicleta, um homem de 56 anos, também recebeu atendimento médico. No entanto, os policiais constataram irregularidades durante a ocorrência. A equipe verificou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o veículo estava com o licenciamento em atraso.

Durante o atendimento, os profissionais de saúde identificaram sinais de embriaguez no condutor. Dessa maneira, os policiais confirmaram a alteração após a realização do teste do bafômetro, que apresentou resultado positivo para ingestão de álcool.

Diante da situação, os agentes removeram a motocicleta ao pátio. Em seguida, a equipe conduziu o motorista à Delegacia Regional de Colatina, onde ele permaneceu à disposição das autoridades.

A Polícia Civil autuou o suspeito em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Além disso, a autuação incluiu agravante por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool. Posteriormente, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

Enquanto isso, o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, que acompanham os desdobramentos da ocorrência.