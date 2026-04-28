Homem é preso com granada em Cachoeiro; Esquadrão Antibomba foi acionado
Homem é preso com granada, pistola e crack em Cachoeiro. Esquadrão Antibomba foi acionado para manusear o explosivo.
Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (27) após ser flagrado com uma granada, arma de fogo e drogas no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu na rua Armando Reis Athayde. Durante a ação, os policiais encontraram com o suspeito uma granada, cerca de 100 gramas de crack e uma pistola calibre .40 municiada.
Leia também: Advogado de Guaçuí desaparece em Vila Velha
Diante da presença do explosivo, equipes do Esquadrão Antibomba do Batalhão de Missões Especiais, de Vitória, foram acionadas para realizar o manuseio seguro do artefato.
Após a operação, o homem foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726