Segurança

Homem é preso com granada em Cachoeiro; Esquadrão Antibomba foi acionado

Homem é preso com granada, pistola e crack em Cachoeiro. Esquadrão Antibomba foi acionado para manusear o explosivo.

Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (27) após ser flagrado com uma granada, arma de fogo e drogas no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

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De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu na rua Armando Reis Athayde. Durante a ação, os policiais encontraram com o suspeito uma granada, cerca de 100 gramas de crack e uma pistola calibre .40 municiada.

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Diante da presença do explosivo, equipes do Esquadrão Antibomba do Batalhão de Missões Especiais, de Vitória, foram acionadas para realizar o manuseio seguro do artefato.

Após a operação, o homem foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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