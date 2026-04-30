Homem é preso com material de pornografia infantil em Itapemirim
Polícia Federal prende homem de 20 anos por crime de violência sexual contra crianças em operação no Sul do ES.
A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (30), um homem de 20 anos durante uma operação que investiga crimes relacionados à divulgação de arquivos com conteúdo de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet. A ação ocorreu no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a operação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, a equipe recolheu um aparelho celular e um computador, que serão submetidos à perícia técnica para aprofundar as investigações. Após a ação, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento antes de ser conduzido ao sistema prisional.
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Segundo a corporação, o investigado poderá responder por armazenar registros contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena pode chegar a quatro anos de prisão, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados ao longo da apuração.
A Polícia Federal reforçou que, embora a legislação utilize termos técnicos específicos, a comunidade internacional adota a expressão “violência sexual contra crianças e adolescentes” para evidenciar a gravidade desses crimes e o impacto nas vítimas.
Além da ação policial, a instituição alertou pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar a rotina digital de crianças e adolescentes. Monitorar o uso de dispositivos, orientar sobre riscos na internet e manter diálogo aberto são medidas fundamentais para prevenir situações de abuso. Mudanças de comportamento, como isolamento ou sigilo excessivo no uso de celulares e computadores, também devem ser observadas com atenção.
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