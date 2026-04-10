Homem é preso por estupro e perseguição contra ex no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem de 24 anos investigado por estupro de vulnerável, ameaça, lesão corporal e perseguição na Serra. A ação ocorreu na quarta-feira (08), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os agentes cumpriram mandado de prisão expedido pela Justiça após avanço das investigações.

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De acordo com a apuração, o suspeito apresentava comportamento agressivo, controlador e possessivo durante o relacionamento. Após o término, ele passou a ameaçar a ex-companheira de forma recorrente. Com isso, tentou forçar a retomada da relação, utilizando intimidação e pressão psicológica.

Além disso, as investigações apontam que o homem enviava vídeos exibindo arma de fogo e arma branca para amedrontar a vítima. Em paralelo, ele também frequentava as imediações da unidade escolar da adolescente, supostamente armado. Dessa forma, a polícia identificou risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

A equipe da DPCA acolheu a adolescente e garantiu atendimento pelo setor psicossocial. O acompanhamento especializado foi iniciado para oferecer suporte durante o processo.

Após a prisão, os policiais conduziram o suspeito à delegacia para os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.