Homem procurado por crime se entrega à polícia em Guaçuí

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 21 anos, investigado por roubo majorado, em Guaçuí, nesta segunda-feira (6). O suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado de um advogado.

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De acordo com a investigação, o jovem decidiu se entregar após sucessivas ações das polícias Civil e Militar para localizá-lo. Diante do avanço das buscas, ele optou por comparecer à unidade policial.

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O mandado de prisão está relacionado a um roubo ocorrido no dia 10 de setembro de 2025, no centro da cidade. Na ocasião, a vítima foi abordada por três homens que, ao simularem estar armados, subtraíram, mediante ameaça, um aparelho celular e um malote com dinheiro.

Durante as apurações, além disso, os investigadores identificaram que outros quatro envolvidos deram apoio à ação criminosa. Segundo a polícia, o grupo atuou de forma organizada e, posteriormente, dividiu os valores subtraídos. O celular da vítima, por sua vez, foi repassado a uma terceira pessoa, que confirmou ter recebido o aparelho.

Ainda conforme a Polícia Civil, ao todo, sete pessoas participaram do crime. Desses, dois eram menores de idade, enquanto cinco eram maiores, todos com antecedentes criminais. Ao fim do inquérito, portanto, os envolvidos foram devidamente indiciados.

Em seguida, o Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia contra os cinco adultos e, consequentemente, a Justiça decretou a prisão preventiva. Até então, quatro já estavam presos, restando apenas o suspeito que se entregou.

Por fim, após o cumprimento do mandado, os policiais encaminharam o homem ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.