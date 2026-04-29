Homicídio reacende guerra entre facções em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu a investigação de um homicídio ocorrido no dia 1º de dezembro de 2025, no Morro do Quadro, em Vitória. O caso, segundo a corporação, reacendeu o conflito entre organizações criminosas que atuam na região.

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De acordo com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, dois homens, de 20 e 21 anos, foram indiciados pelo crime. Um adolescente, de 17 anos, também foi apontado por ato infracional análogo. Os suspeitos maiores estão presos preventivamente e já foram denunciados pelo Ministério Público.

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As investigações indicam que o crime está diretamente relacionado à disputa entre facções rivais que atuam nos morros do Quadro e do Cabral. A vítima, um homem de 46 anos, exercia função ligada ao tráfico de drogas na região.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homicídio provocou uma reação violenta entre os grupos. Em janeiro de 2026, um ataque de revide deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança de 3 anos e um adolescente de 13 anos.

A polícia informou que todos os envolvidos nesses episódios já foram identificados e presos, enquanto adolescentes ligados aos casos foram apreendidos. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.