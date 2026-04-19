Ibatiba mantém serviços essenciais durante o feriado

A Prefeitura de Ibatiba divulgou o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril.

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Inicialmente, na segunda-feira (20), todos os setores da Prefeitura funcionam normalmente. Além disso, as aulas na rede municipal de ensino também ocorrem sem alterações, garantindo a continuidade das atividades escolares.

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Entretanto, na terça-feira (21), o município segue o calendário nacional e suspende o expediente administrativo devido ao feriado de Tiradentes. Assim, os atendimentos nos órgãos públicos não são realizados nesse dia.

Mesmo com a interrupção dos serviços administrativos, o município mantém o funcionamento das atividades consideradas essenciais. Dessa maneira, o Pronto Socorro continua operando para atender casos de urgência e emergência.

Além disso, a coleta de lixo segue normalmente, garantindo a manutenção da limpeza urbana. Ao mesmo tempo, a vigilância patrimonial permanece ativa, assegurando a proteção dos espaços públicos.

Da mesma forma, os serviços de cemitério continuam em funcionamento, atendendo às demandas da população durante o período.

Portanto, o município organiza o funcionamento dos serviços para atender às necessidades da população, mesmo durante o feriado. Assim, a estrutura essencial permanece ativa enquanto o expediente administrativo segue o calendário oficial.