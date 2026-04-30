Idoso é encontrado morto em apartamento no Centro de Cachoeiro
Idoso de 66 anos é encontrado morto em apartamento no Centro de Cachoeiro após moradores relatarem forte odor no local.
Um homem de 66 anos foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (29) dentro de um apartamento localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Moradores do edifício relataram à PM sobre um odor forte e persistente vindo do imóvel, o que levantou suspeitas de uma possível situação de morte no local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações repassadas pela síndica do prédio, moradores e o zelador perceberam, ao longo dos últimos dias, um cheiro característico de decomposição. Diante da ausência de resposta por parte do morador e da intensificação do odor, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar ao endereço, a equipe confirmou a situação e, diante da impossibilidade de contato com o ocupante, buscou autorização com a proprietária do imóvel para acessar o apartamento.
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Após a entrada no local, os policiais constataram o óbito do morador. Em seguida, a perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias da morte. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.
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