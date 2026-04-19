VÍDEO | Escalador é resgatado após queda no Monte Aghá, em Piúma
Vítima caiu no Monte Aghá e precisou de resgate em altura
Um escalador precisou ser resgatado pelo Notaer e pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda de cerca de 50 metros no Monte Aghá, em Piúma, no último sábado (18).
O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que, devido à altura onde a vítima se encontrava, seria necessário acionar o Notaer para realizar o resgate.
Apesar da queda, a vítima permaneceu consciente e utilizou uma lanterna para sinalizar sua localização exata, o que facilitou o trabalho das equipes.
Para realizar o resgate, a equipe do Notaer utilizou duas cordas de 100 metros e um cesto apropriado.
Após a retirada do local, os profissionais entregaram a vítima ao Samu, que realizou os primeiros atendimentos médicos.
