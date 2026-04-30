Inclusão no trabalho transforma vidas de jovens em Marataízes

Histórias de jovens com deficiência em Marataízes mostram como a inclusão no mercado de trabalho pode gerar autonomia, renda e novas perspectivas de futuro. Por meio do programa Emprego Apoiado, desenvolvido pela Federação das Apaes do Espírito Santo, pessoas com deficiência têm conquistado espaço profissional no Sul do Espírito Santo.

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A iniciativa conecta trabalhadores a empresas, oferecendo suporte técnico, adaptação de funções e acompanhamento contínuo. Nesse contexto, trajetórias como as de Paula Alves de Freitas e Rafael Ferreira de Paiva, atendidos pela Apae de Marataízes, evidenciam os resultados do projeto.

Paula, que é autista, atua na área de Recursos Humanos no Horto Central de Marataízes (HCM). Para ela, o trabalho representa mais do que uma ocupação: é a oportunidade de avançar nos estudos e construir independência. Após concluir formação técnica em Marketing, ela projeta novos passos e pretende ingressar no ensino superior.

Já Rafael Ferreira de Paiva trabalha como auxiliar administrativo na mesma empresa. Com graduação em Publicidade e Propaganda e cursos na área administrativa, ele enfrentou dificuldades para ingressar no mercado até encontrar no programa uma oportunidade concreta. Agora, ele busca crescimento profissional e estabilidade para apoiar a família.

Além de promover a inserção, o Emprego Apoiado atua para garantir permanência e desenvolvimento dos trabalhadores. Segundo o diretor social da Feapaes-ES, Vanderson Gaburo, a inclusão vai além do cumprimento de leis e exige compromisso coletivo entre empresas e sociedade.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que pessoas com deficiência ainda enfrentam dificuldades para acessar o mercado formal. Apesar de avanços como a Lei de Cotas, a inclusão efetiva depende de mudanças culturais, acessibilidade e políticas de apoio.

Dessa forma, iniciativas como o Emprego Apoiado reforçam o papel da inclusão como ferramenta de transformação social, ampliando oportunidades e fortalecendo a cidadania.