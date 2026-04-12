Indústria do ES cresce 11,6% e lidera ranking nacional
Na comparação com fevereiro de 2025, o avanço foi ainda mais expressivo.
O Espírito Santo voltou a liderar o crescimento industrial no Brasil em fevereiro de 2026. Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), divulgada pelo IBGE e compilada pelo Observatório Findes, a produção industrial capixaba avançou 11,6% em relação a janeiro, registrando o melhor desempenho do país. Além disso, no acumulado do primeiro bimestre, o Estado cresceu 22,6%, ficando atrás apenas de Pernambuco (26,4%), enquanto a média nacional recuou 0,2%.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na comparação com fevereiro de 2025, o avanço foi ainda mais expressivo. A indústria capixaba registrou alta de 31,3%, o maior resultado entre os estados. Com isso, o Espírito Santo alcança o nono mês seguido com crescimento em dois dígitos. Esse desempenho, portanto, reforça a consistência da atividade industrial ao longo do período.
Industria extrativa
O principal motor desse crescimento foi a indústria extrativa. O segmento avançou 36,5% no acumulado de janeiro e fevereiro, impulsionado pela maior produção de petróleo, gás natural e minério de ferro pelotizado.
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que a produção de petróleo cresceu 16,9%, enquanto o gás natural avançou 46,7%. Em fevereiro, inclusive, o Estado voltou a produzir mais de 200 mil barris por dia, patamar que não era registrado desde novembro do ano passado.
O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Paulo Baraona, afirma que os números refletem a solidez do setor. Segundo ele, o Espírito Santo já havia liderado o crescimento industrial em 2025 e mantém esse ritmo no início de 2026, com a indústria extrativa atuando como pilar estratégico para consolidar o Estado como um dos principais polos industriais e energéticos do país.
Além disso, o cenário econômico estadual apresenta sinais positivos. No primeiro bimestre, o Espírito Santo gerou 5.182 empregos formais, com destaque para os setores de serviços e indústria. Ao mesmo tempo, a desaceleração da inflação tende a favorecer o consumo das famílias. Ainda assim, o ambiente externo segue desafiador, sobretudo diante do cenário de juros elevados.
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