Inscrições abertas para concurso fotográfico no ES

A Prefeitura de Alfredo Chaves abriu inscrições para o concurso fotográfico no município, que busca valorizar as belezas naturais, culturais e históricas do município. A iniciativa convida participantes a registrarem, por meio de fotos, diferentes olhares sobre a cidade.

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Além disso, o concurso incentiva a criatividade e a valorização do território local. Os participantes podem fotografar paisagens, manifestações culturais, gastronomia e elementos históricos. Dessa forma, a proposta amplia a visibilidade das riquezas do município.

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O prazo final para inscrição vai até o dia 6 de maio. Para participar, o interessado deve acessar o formulário oficial disponível no link informado pela organização. Contudo, é essencial ler o regulamento completo antes de enviar o material.

A iniciativa também prevê diversas premiações. Entre elas, estão experiências como diárias em pousadas e até voo de parapente. Por isso, a expectativa é de grande adesão do público.

Por fim, a organização reforça o convite para que moradores e visitantes utilizem câmeras ou celulares para participar. A proposta, portanto, é reunir diferentes perspectivas e mostrar o que Alfredo Chaves tem de melhor.