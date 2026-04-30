Inscrições abertas para curso de beleza em Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu inscrições para o curso de design de cílios. A iniciativa oferece qualificação profissional e, ao mesmo tempo, cria oportunidades para quem deseja atuar na área da beleza. As aulas acontecem entre os dias 18 e 25 de maio, no período da tarde, das 13h às 17h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As vagas são limitadas. Por isso, os interessados devem ficar atentos aos prazos. As inscrições seguem até 11 de maio e podem ser feitas presencialmente na Agência de Treinamentos ou por meio de link disponibilizado pela organização. Dessa forma, o município amplia o acesso à capacitação.

Leia também: Presidente Kennedy: curso de doces abre oportunidades com vagas limitadas

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e saber ler e escrever. Além disso, os candidatos precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar. Assim, o processo ocorre de forma simples e organizada.

O curso surge como uma oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão. Portanto, a capacitação incentiva o empreendedorismo e a geração de renda. Com isso, os participantes poderão desenvolver habilidades práticas e buscar espaço no mercado de beleza.