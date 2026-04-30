Presidente Kennedy: curso de doces abre oportunidades com vagas limitadas

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu inscrições para o curso de docinhos, bombons e trufas. A capacitação busca incentivar o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de renda para a população. As aulas acontecem entre os dias 18 e 28 de maio, sempre das 8h às 12h.

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As vagas são limitadas. Por isso, os interessados devem se organizar para não perder o prazo. As inscrições seguem até o dia 11 de maio e devem ser feitas presencialmente na Agência de Treinamentos. Dessa forma, o município garante o atendimento direto aos candidatos.

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Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e saber ler e escrever. Além disso, os candidatos precisam apresentar documentos básicos, como RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar. Assim, o processo de inscrição ocorre de forma organizada e acessível.

O curso propõe o ensino de técnicas práticas de confeitaria. Portanto, a iniciativa incentiva quem deseja iniciar um negócio ou complementar a renda. Com isso, a expectativa é que os participantes adquiram habilidades para atuar no mercado e transformar conhecimento em oportunidade.