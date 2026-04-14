Investimento de meio milhão fortalece estrutura do Samu no Sul do ES

Vinte e cinco municípios ligados ao Consórcio CIM Polo Sul foram contemplados, nesta terça-feira (14), em Iconha, com a entrega de aproximadamente meio milhão de reais em mobiliários a serem distribuídos para as bases descentralizadas do Samu 192, nas regiões Caparaó e Sul do Espírito Santo.

Ao todo, são 21 unidades básicas e quatro unidades de suporte avançado e cada uma delas será contemplada com mesa redonda, cadeiras, roupeiro, armário, cama beliche e colchões, a serem utilizados no trabalho interno executado pelas equipes que atendem à população nos municípios.

A aquisição dos itens de mobiliário entregues ao CIM Polo Sul foi realizada pela Secretaria de Estado do Governo (SEG), na gestão da ex-secretária estadual Emanuela Pedroso, que se desincompatibilizou do cargo no início deste mês por ser pré-candidata a deputada federal pelo PSB.

O presidente do CIM Polo Sul e prefeito de Iconha, Gedson Paulino, destacou a importância do apoio dado pelo Governo do Estado na gestão do ex-governador Renato Casagrande e do ex-vice governador, hoje governador do Estado, Ricardo Ferraço, por meio da atuação de Emanuela, na SEG. “Na vida pública tem quem vem e passa, e tem quem permanece. Você, Emanuela, sabe das nossas dificuldades e por isso trabalha nos atendendo com tanta maestria”, disse Gedson Paulino.

Durante a entrega do material, Emanuela Pedroso ressaltou a sensibilidade da gestão para o atendimento à população, “especialmente a quem mais precisa”. E disse que ao equipar unidades básicas e de suporte avançado do Samu 192 com mobiliário, se oferece aos profissionais de saúde mais conforto e melhores condições de trabalho, “o que também beneficia quem é atendido pelos serviços de atendimento móvel de urgência”.

“Os consórcios são parte importante na estrutura gerencial da Saúde no Estado, braços da gestão pública de todas as nossas cidades. A entrega do mobiliário às unidades é também reflexo do diálogo e da escuta que mantivemos com os municípios do nosso Estado, para atendimento às suas demandas”, disse Emanuela Pedroso.

Vinte e cinco equipes de suporte básico, que dispõem de ambulância básica, condutor e técnico de enfermagem, e quatro equipes de suporte avançado, com ambulância avançada, condutor, enfermeiro e médico, foram beneficiadas com o mobiliário.

Da solenidade de entrega, em Iconha, além do prefeito Gedson Paulino, estiveram presentes os prefeitos Newrod Emerick (“Nirrô”), de Alegre; Zé Valério, de Jerônimo Monteiro; Sérgio Anequim (“Camarão”), de Muqui; e Dudu Queirós, de Divino de São Lourenço. Informações da assessoria de imprensa..