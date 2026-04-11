IPTU 2026 de Cachoeiro começa nesta quarta: confira prazos e benefícios

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim já podem se preparar para o pagamento do IPTU 2026, que começa na próxima quarta-feira (15). A partir dessa data, vence a primeira parcela do imposto. Além disso, quem optar pela quitação em cota única até o mesmo dia garante 10% de desconto.

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Enquanto isso, a Prefeitura libera, já na próxima semana, os boletos para emissão online. Para acessar o documento, o contribuinte deve entrar no site oficial do município e informar CPF, CNPJ ou a inscrição imobiliária do imóvel. Dessa forma, o processo se torna rápido e acessível.

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Parcelamento

Por outro lado, quem preferir parcelar o valor também terá alternativas. Nesse caso, o pagamento poderá ser dividido em até oito vezes, com vencimentos mensais entre abril e novembro. Assim, o contribuinte consegue organizar melhor o orçamento ao longo do ano.

Além das opções de pagamento, o município oferece um incentivo adicional. Os contribuintes que mantiverem as parcelas em dia ao longo de 2026 terão direito a 20% de desconto no IPTU de 2027. Portanto, a regularidade no pagamento pode gerar economia no futuro.

Outras formas de pagamento

O pagamento poderá ser feito via PIX ou pelos canais bancários autorizados. Entre eles estão Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Sicredi e Bancoob. No entanto, a quitação deve ocorrer exclusivamente pelos meios disponibilizados por essas instituições.