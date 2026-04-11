Vila Velha: Feira Parceria Legal oferece RG e renegociação de dívidas

A Feira Parceria Legal chega a Vila Garrido, em Vila Velha, com um mutirão de serviços gratuitos voltado à população. A ação acontece no sábado (25), das 8h às 13h, no Campo do Camelo. O evento reúne atendimentos essenciais, portanto facilita o acesso da comunidade a serviços públicos em um único local.

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Assim, logo na chegada, os moradores poderão solicitar a emissão de RG (1ª e 2ª via). No entanto, o atendimento será limitado a 200 senhas, distribuídas por ordem de chegada. Para garantir o serviço, o cidadão deve apresentar certidão original e legível (nascimento ou casamento), além de uma foto 3×4 recente, CPF e comprovante de residência.

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Além disso, a iniciativa oferece suporte jurídico com a Defensoria Pública. Nesse sentido, os atendimentos incluem orientações e agendamentos para casos de Direito de Família, como pensão, divórcio, guarda e inventário. Dessa forma, o evento amplia o acesso à justiça para quem mais precisa.

Outros serviços

Por outro lado, o Procon também participa da ação. O órgão realiza abertura de reclamações, presta orientações ao consumidor e auxilia na renegociação de dívidas. Assim, os moradores conseguem resolver pendências financeiras de maneira mais rápida e direta.

Outro destaque é o atendimento voltado às contas de água e luz. Durante a feira, equipes realizam parcelamento de débitos, troca de titularidade e cadastro na tarifa social. Com isso, famílias podem organizar suas finanças e buscar condições mais acessíveis de pagamento.

Enquanto isso, o setor de empreendedorismo também ganha espaço. A Aderes oferece suporte ao MEI, consultoria de gestão e informações sobre linhas de crédito. Portanto, a ação também incentiva pequenos negócios e fortalece a economia local.