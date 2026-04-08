IPTU Itinerante chega a bairros de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou, nesta semana, o projeto IPTU Itinerante 2026, com foco em ampliar o acesso aos serviços públicos e facilitar a regularização do imposto.

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A ação leva atendimento direto aos contribuintes que encontram dificuldades para emitir boletos ou resolver pendências. Além disso, a iniciativa busca reduzir deslocamentos e agilizar o atendimento.

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Para isso, a administração municipal disponibiliza uma van equipada, acompanhada por equipe técnica, que percorre bairros da sede e distritos com áreas urbanas. Dessa forma, o serviço garante mais comodidade, rapidez e inclusão. Ao mesmo tempo, a estratégia descentraliza o atendimento e aproxima o cidadão da gestão pública.

Programação

Na segunda-feira (6), a equipe iniciou os atendimentos na UBS de Córrego dos Monos, durante a manhã, contemplando moradores da própria localidade. Nesse sentido, já no período da tarde, o serviço ocorreu no Ginásio Ferração, atendendo também os bairros Aeroporto, Boa Vista e Rui Pinto Bandeira. Com isso, a ação alcançou diferentes regiões no mesmo dia.

Na terça-feira (7), a van esteve pela manhã na UBS de Pacotuba, beneficiando moradores de Pacotuba, Coutinho e Burarama. Em seguida, no período da tarde, o atendimento segue para a UBS do BNH de Cima, das 13h às 17h. Assim, nesse local, a ação também atende as regiões do Marbrasa, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca, Waldir Furtado Amorim e Coramara.

Programação completa

Quarta-feira (8)

8h às 12h – UBS de Conduru

Atendimento aos moradores de Conduru

13h às 17h – UBS de Itaoca

Atendimento aos moradores de Itaoca

Quinta-feira (9)

8h às 12h – UBS de Soturno

Atendimento aos moradores de Soturno e Gironda

13h às 17h – UBS Village da Luz

Atendimento aos moradores de Village da Luz, Novo Parque, Rubem Braga e Bom Pastor

Sexta-feira (10)

8h às 12h – UBS Dr. Gilson Carone

Atendimento aos moradores dos bairros Dr. Gilson Carone, Teixeira Leite e Elpídio Volpini

13h às 17h – CRAS Jardim Itapemirim

Atendimento aos moradores de IBC, Agostinho Simonato, Jardim Itapemirim, Alto Monte Cristo, São Lucas e Boa Esperança

Terça-feira (14)

8h às 12h – Ginásio de Esportes de Nova Brasília

Atendimento aos moradores do Nova Brasília e Zumbi

13h às 17h – Escola Maria das Neves (Auto União)