Último mês do Refis Vitória garante até 100% de desconto

A Prefeitura de Vitória intensifica a renegociação de débitos por meio do Refis Vitória 2026. O programa oferece descontos de até 100% sobre juros e multas, além de condições facilitadas de parcelamento. Portanto, contribuintes têm uma nova chance para regularizar pendências financeiras com o município.

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Desde o início das adesões, em 12 de janeiro, até esta segunda-feira (6), o programa já negociou R$ 35,4 milhões. Esse volume, aliás, demonstra a procura significativa pela iniciativa. No entanto, o prazo segue dividido em duas etapas. A primeira fase termina em 30 de abril e garante os maiores benefícios, com abatimento total de encargos. Em seguida, a segunda fase ocorre entre 1º de maio e 31 de agosto de 2026, porém com descontos reduzidos.

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O Refis Vitória 2026 atende um público amplo. Podem participar cidadãos, empresas e entidades sem fins lucrativos com sede na capital. Além disso, associações, entidades religiosas, escolas de samba e pessoas físicas beneficiárias da Lei Rubem Braga também estão incluídas no programa. Dessa forma, a prefeitura amplia o alcance da regularização fiscal.

O programa contempla diversos tipos de débitos. Entre eles, estão impostos como IPTU, ISS e ISSQN do Simples Nacional, além de ITBI. Também entram taxas de licenciamento, fiscalização, resíduos sólidos e alvarás. Além disso, o Refis inclui multas administrativas, multas de trânsito municipais, multas contratuais e ressarcimentos ao município, desde que estejam inscritos em dívida ativa.

Como aderir

Para aderir, o contribuinte deve formalizar o pedido por meio de requerimento. Esse documento está disponível no site oficial da Prefeitura de Vitória, na Coordenação de Atendimento ao Contribuinte e também no Portal do Cidadão. Além disso, a lista completa de documentos necessários pode ser consultada na página específica do Refis.

Assim, o programa surge como uma alternativa estratégica para quem busca reorganizar a vida financeira. Com o prazo da primeira fase se aproximando do fim, a recomendação é antecipar a adesão. Dessa forma, o contribuinte garante os maiores descontos e evita condições menos vantajosas nas etapas seguintes.