Irmãos gêmeos eletrocutados são encontrados mortos e abraçados; entenda a tragédia

Os irmãos Francesco e Giacomo Ferloni, de 22 anos, morreram após sofrerem uma descarga elétrica enquanto tentavam resgatar um pássaro durante um treinamento, na cidade de Mangione, na Itália. O acidente ocorreu quando um dos jovens utilizou uma vara de fibra de carbono para alcançar o animal, que havia pousado em um fio de alta tensão.

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De acordo com informações do jornal The Sun, o cabo estava a cerca de 10 metros de altura e conduzia aproximadamente 20 mil volts. Ao tocar acidentalmente na fiação, um dos irmãos foi eletrocutado, e o outro teria tentado ajudá-lo, sendo também atingido. Os dois foram encontrados abraçados, já sem vida.

A família percebeu o desaparecimento após os jovens não atenderem às ligações do pai. Ele, junto com um tio, foi até o local e encontrou os irmãos desacordados. Equipes de resgate foram acionadas e tentaram reanimá-los, mas sem sucesso.

O caso gerou grande comoção na cidade. Segundo o prefeito Massimo Lagetti, os irmãos eram conhecidos pela dedicação ao trabalho e pelo comportamento gentil. Eles atuavam na empresa da família e tinham como hobby o treinamento de pássaros.