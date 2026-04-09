Itapemirim abre curso sustentável de artesanato

A prefeitura de Itapemirim, anunciou, por meio das redes sociais, a realização do Curso de Artesanal com Escamas de Peixe, com foco em técnicas criativas e sustentáveis.

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O curso acontece no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI). Dessa forma, o espaço recebe os participantes durante os dias 22, 23, 24 e 25 de abril das 8h às 17h.

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A capacitação apresenta métodos para reaproveitamento de escamas de peixe. Dessa maneira, os participantes aprendem a transformar o material em peças decorativas. Ao mesmo tempo, o curso reforça práticas sustentáveis dentro do processo artesanal.

As inscrições devem ser feitas no CCI e as vagas são limitadas, o que exige atenção ao prazo para participação.

O conteúdo do curso aborda técnicas específicas voltadas à criação de peças artesanais. Assim, os participantes desenvolvem habilidades manuais e conhecimento sobre o uso do material.