Oportunidades

Itapemirim abre curso sustentável de artesanato

Capacitação acontece entre os dias 22 e 25 de abril, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

curso de artesanato Itapemirim
Foto: Freepik

A prefeitura de Itapemirim, anunciou, por meio das redes sociais, a realização do Curso de Artesanal com Escamas de Peixe, com foco em técnicas criativas e sustentáveis.

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O curso acontece no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI). Dessa forma, o espaço recebe os participantes durante os dias 22, 23, 24 e 25 de abril das 8h às 17h.

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A capacitação apresenta métodos para reaproveitamento de escamas de peixe. Dessa maneira, os participantes aprendem a transformar o material em peças decorativas. Ao mesmo tempo, o curso reforça práticas sustentáveis dentro do processo artesanal.

As inscrições devem ser feitas no CCI e as vagas são limitadas, o que exige atenção ao prazo para participação.

O conteúdo do curso aborda técnicas específicas voltadas à criação de peças artesanais. Assim, os participantes desenvolvem habilidades manuais e conhecimento sobre o uso do material.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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