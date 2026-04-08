Itapemirim oferece linha de crédito especial para mulheres empreendedoras

O programa NossoCrédito Juntas está disponibilizando uma linha de crédito voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em Itapemirim. A iniciativa integra ações direcionadas a mulheres que desejam investir, expandir ou impulsionar seus negócios. Além disso, o programa busca ampliar o acesso ao financiamento com condições específicas.

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O programa define valores que podem chegar a R$ 21.000,00. Além disso, a linha oferece juros a partir de 0,99% ao mês. Dessa maneira, o programa apresenta condições estruturadas para facilitar o acesso ao financiamento.

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O NossoCrédito Juntas direciona o financiamento para mulheres empreendedoras que atuam em Itapemirim. Nesse sentido, a iniciativa contempla ações de investimento, expansão e fortalecimento das atividades econômicas. Ao mesmo tempo, o programa integra políticas de incentivo ao empreendedorismo feminino no município.

Além disso, o acesso ao crédito ocorre por meio do agente de crédito do município. Dessa forma, o atendimento é realizado de maneira orientada. Por outro lado, as interessadas também podem buscar informações por meio da plataforma digital indicada.

O programa reúne parcerias institucionais que contribuem para sua execução. Entre elas, estão Sebrae, Banestes e Aderes. Assim, a iniciativa se estrutura com apoio de diferentes entidades.

Além disso, o acesso à linha pode ser feito pelo endereço eletrônico nossocredito.aderes.web.app. Dessa maneira, o sistema permite consultar orientações e informações sobre o crédito disponível.