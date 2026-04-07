Itapemirim abre inscrições para curso de cuidados com idosos

A Prefeitura de Itapemirim abriu inscrições para o curso “Saúde na Terceira Idade: Cuidados Básicos com o Idoso”.

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A capacitação será realizada entre os dias 13 e 17 de abril, no CRAS de Itaoca. Ao todo, o curso terá carga horária de 40 horas e número limitado de participantes.

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As inscrições começam no dia 7 de abril e devem ser feitas presencialmente no CRAS de Itaoca. Dessa forma, os interessados precisam se dirigir ao local para garantir participação. Além disso, o número de vagas é restrito a 15 participantes, o que exige atenção ao prazo.

Curso terá foco em cuidados com idosos

A formação aborda cuidados básicos com pessoas idosas. Assim, a proposta busca orientar os participantes sobre práticas essenciais no atendimento e acompanhamento desse público. Ao mesmo tempo, o curso oferece conteúdo voltado à saúde e ao bem-estar na terceira idade.

Além disso, a capacitação integra ações voltadas à qualificação e assistência social no município. Dessa maneira, a iniciativa amplia o acesso ao conhecimento e fortalece o atendimento à população idosa.

Local e duração da capacitação

O curso será realizado no CRAS de Itaoca, que funcionará como ponto de encontro dos participantes durante toda a programação. Ao longo dos cinco dias, os inscritos participarão das atividades previstas dentro da carga horária estabelecida.

Portanto, a organização orienta que os interessados compareçam ao local de inscrição a partir da data indicada.

Acesso e participação

A inscrição presencial garante o acesso ao curso, desde que o participante esteja dentro do número de vagas disponíveis. Além disso, o município direciona a ação para pessoas interessadas em adquirir conhecimento sobre cuidados com idosos.

Dessa forma, a iniciativa contribui para ampliar o acesso à capacitação e fortalecer ações voltadas à terceira idade no município.