Itapemirim anuncia mudanças no transporte escolar do Ifes Piúma

A Prefeitura de Itapemirim anunciou mudanças no transporte escolar destinado aos estudantes do Ifes – Piúma. A nova organização começa a valer a partir desta segunda-feira (6) e, segundo a gestão, busca melhorar o atendimento aos alunos do turno matutino. Além disso, a medida pretende reduzir a superlotação e garantir mais conforto durante o trajeto diário.

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De acordo com as informações divulgadas, o município passará a operar com dois veículos e rotas reorganizadas. Dessa forma, a divisão dos estudantes permitirá um deslocamento mais seguro e eficiente.

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Na rota 1, o transporte atenderá localidades como Garrafão, Pedra, Graúna, Campo Acima, Candeus, Vila, Piabanha do Norte, Fazenda Velha e Gomes, seguindo direto para o Ifes. Assim, 25 alunos recebem atendimento, mas apenas dois embarcam em Gomes. Já na rota 2, o itinerário inclui Itaoca, Itaipava e Monte Aghá, com um total de 41 estudantes.

Ainda conforme a prefeitura, a reestruturação foi planejada com foco na melhoria do serviço e no bem-estar dos alunos. Por isso, a divisão das rotas busca evitar a superlotação, além de tornar o transporte mais organizado.

A administração municipal também orienta que os estudantes fiquem atentos aos pontos de embarque e às novas rotas. Com isso, a expectativa é garantir mais segurança e qualidade no deslocamento até a unidade de ensino.