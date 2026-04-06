Samu abre processo seletivo no Espírito Santo com salários de até R$ 3,5 mil
Seleção oferece vagas de nível médio, cadastro reserva e contratação CLT no Espírito Santo
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) iniciou um novo processo seletivo no Espírito Santo com oportunidades para candidatos de nível médio. As vagas contemplam contratação imediata e também formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil, além de benefícios e jornada em regime de plantão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) firmou convênio com a Santa Casa de Misericórdia para conduzir a seleção e gerir o serviço no Estado. Os profissionais contratados atuarão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Leia também: Setor agropecuário amplia contratações em várias cidades do Espírito Santo
Embora as vagas sejam destinadas ao Espírito Santo, o processo seletivo permite a participação de candidatos de qualquer região do país.
Cargos e remuneração:
Rádio Operador
- Salário: R$ 2.049,71
- Benefício: tíquete-alimentação de R$ 24 por plantão
- Jornada: plantões de 12 horas
- Escala: 12×60 (diurno ou noturno)
- Carga horária: 30 horas semanais
Supervisor de Teleatendimento
- Salário base: R$ 2.917,52
- Gratificação: 20%
- Remuneração total: R$ 3.501,02
- Benefício: tíquete-alimentação de R$ 24 por plantão
- Jornada: plantões de 12 horas
- Escala: 12×36 (diurno ou noturno)
- Carga horária: 180 horas mensais
Como funciona o processo seletivo
De acordo com o edital, o processo seletivo será composto por seis fases, todas elas de caráter eliminatório e classificatório.
- Inscrição / avaliação de currículo
- Prova teórica
- Comprovação de documentos / entrevista de perfil
- Prova prática, com teste de digitação / atendimento telefônico
- Avaliação psicológica
- Entrevista técnica
Contudo, para seguir nas próximas fases do processo, o candidato deve obter pelo menos 60% de desempenho nas avaliações.
Como se inscrever
Os interessados na função de Rádio Operador devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet até o dia 12 de abril de 2026, por meio do site oficial do Samu 192. Clique AQUI para acessar o site.
Para o cargo de Supervisor de Teleatendimento, o candidato precisa encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], indicando a função desejada no campo de assunto.
Aplicação das provas
Dessa forma, a avaliação teórica está prevista para ocorrer no dia 16 de abril de 2026, às 8h, na Central do Samu 192, situada na Rodovia do Contorno (BR-101), em Carapina, no município da Serra.
Por fim, as demais fases presenciais do processo seletivo também serão realizadas no mesmo endereço, conforme o cronograma estabelecido.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726