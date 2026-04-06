Samu abre processo seletivo no Espírito Santo com salários de até R$ 3,5 mil

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) iniciou um novo processo seletivo no Espírito Santo com oportunidades para candidatos de nível médio. As vagas contemplam contratação imediata e também formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil, além de benefícios e jornada em regime de plantão.

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A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) firmou convênio com a Santa Casa de Misericórdia para conduzir a seleção e gerir o serviço no Estado. Os profissionais contratados atuarão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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Embora as vagas sejam destinadas ao Espírito Santo, o processo seletivo permite a participação de candidatos de qualquer região do país.

Cargos e remuneração:

Rádio Operador

Salário: R$ 2.049,71

Benefício: tíquete-alimentação de R$ 24 por plantão

Jornada: plantões de 12 horas

Escala: 12×60 (diurno ou noturno)

Carga horária: 30 horas semanais

Supervisor de Teleatendimento

Salário base: R$ 2.917,52

Gratificação: 20%

Remuneração total: R$ 3.501,02

Benefício: tíquete-alimentação de R$ 24 por plantão

Jornada: plantões de 12 horas

Escala: 12×36 (diurno ou noturno)

Carga horária: 180 horas mensais

Como funciona o processo seletivo

De acordo com o edital, o processo seletivo será composto por seis fases, todas elas de caráter eliminatório e classificatório.

Inscrição / avaliação de currículo

Prova teórica

Comprovação de documentos / entrevista de perfil

Prova prática, com teste de digitação / atendimento telefônico

Avaliação psicológica

Entrevista técnica

Contudo, para seguir nas próximas fases do processo, o candidato deve obter pelo menos 60% de desempenho nas avaliações.

Como se inscrever

Os interessados na função de Rádio Operador devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet até o dia 12 de abril de 2026, por meio do site oficial do Samu 192. Clique AQUI para acessar o site.

Para o cargo de Supervisor de Teleatendimento, o candidato precisa encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], indicando a função desejada no campo de assunto.

Aplicação das provas

Dessa forma, a avaliação teórica está prevista para ocorrer no dia 16 de abril de 2026, às 8h, na Central do Samu 192, situada na Rodovia do Contorno (BR-101), em Carapina, no município da Serra.

Por fim, as demais fases presenciais do processo seletivo também serão realizadas no mesmo endereço, conforme o cronograma estabelecido.