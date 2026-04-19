Itapemirim cria programa para reformar residências de famílias em vulnerabilidade
Ação busca melhorar moradias de famílias em situação de vulnerabilidade
A Prefeitura de Itapemirim iniciou o programa Reforma que Transforma, uma iniciativa voltada para a melhoria das condições de moradia de famílias em situação de vulnerabilidade social.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O programa realiza reformas em residências de forma gradual. Além disso, as intervenções seguem critérios técnicos definidos e contam com o acompanhamento da assistência social, garantindo que o atendimento alcance as famílias que se enquadram nos requisitos estabelecidos.
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Ao mesmo tempo, a seleção das famílias ocorre com base em critérios da assistência social. Assim, o município direciona os atendimentos conforme a necessidade identificada, organizando o processo de forma estruturada.
Além disso, a iniciativa busca atender diferentes demandas habitacionais. Dessa maneira, o programa promove melhorias nas condições das casas, contribuindo para um ambiente mais adequado para os moradores.
O programa Reforma que Transforma integra ações voltadas ao atendimento social no município. Dessa forma, a Prefeitura de Itapemirim organiza a execução das reformas conforme os critérios estabelecidos, mantendo o acompanhamento ao longo do processo.
Para mais informações, os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pelo acompanhamento e orientação do programa.
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