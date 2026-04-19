A Prefeitura de Marataízes decreta ponto facultativo no dia 20 de abril de 2026, segunda-feira, em todas as repartições públicas do Executivo Municipal. A medida ocorre em razão do feriado nacional de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, terça-feira.

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Dessa forma, o expediente administrativo não será realizado durante o período determinado. No entanto, a administração mantém o funcionamento dos serviços considerados essenciais e dos setores que atuam em regime de escala.

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Além disso, o decreto estabelece que os órgãos cujas atividades não podem ser interrompidas continuam operando normalmente. Assim, o atendimento à população permanece garantido nos serviços indispensáveis.

Ao mesmo tempo, a medida assegura a continuidade das atividades que exigem funcionamento ininterrupto, conforme a natureza do serviço ou o interesse público.

Posteriormente, as atividades administrativas serão retomadas no próximo dia útil, conforme previsto pela organização do calendário municipal.

Dessa maneira, o município ajusta o funcionamento das repartições públicas durante o período do feriado, mantendo a prestação dos serviços essenciais e reorganizando o expediente administrativo.