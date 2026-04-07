Itapemirim divulga cronograma para entrega de cestas em abril

A Prefeitura de Itapemirim organizou o cronograma de entrega das cestas básicas do mês de abril e definiu datas, locais e horários para atender diferentes comunidades. A distribuição começa no dia 16 e segue até o dia 30 de abril. Além disso, as equipes atuam em pontos estratégicos para facilitar o acesso da população.

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No dia 16, a entrega ocorre em Graúna, no ginásio pela manhã, enquanto Society, Gambá e Fortunato recebem no período da tarde. Já Calafate realiza a distribuição na praça pela manhã. Em seguida, no dia 17, as equipes atendem Vila, no Ginásio Renan Góes, e Nametala, no Bar do Daniel, ambos pela manhã. Por outro lado, Odim recebe na creche à tarde, assim como Rosa Meirelles, na quadra.

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Posteriormente, no dia 22, Rio Muqui recebe na quadra pela manhã. Ainda pela manhã, Paineiras e Coqueiro contam com entrega por saveiro. À tarde, Maraguá recebe na Mercearia Passos, enquanto Sapucaia também recebe por saveiro. Já no dia 23, Campo Acima realiza entrega no ginásio pela manhã e em Casinhas à tarde. Além disso, Candeus, Apecarb e Duas Barras contam com entrega por saveiro.

No dia 24, Brejo Grande do Sul recebe no posto de saúde pela manhã, enquanto Brejo Grande do Norte atende no campo de futebol e posto de saúde à tarde. Ilha do Gato realiza na parte da manhã no Bar da Rosinha, e Ilha do Leandro recebe por saveiro. Pedrinhos atende na praça pela manhã. À tarde, Santo Amaro recebe na igreja católica, Vargem Grande ao lado do supermercado e Retiro na quadra.

Mais famílias atendidas

A programação segue no dia 27 com atendimentos em Barbados, Cohab, Garrafão, Córrego do Ouro e Caxeta, em diferentes turnos. No dia 28, Itaoca realiza no CRAS durante manhã e tarde, enquanto Safra e Frade recebem por saveiro. Já no dia 29, Gomes, Joacima, Muritoca, Bom Será, Palmital e Fazenda Velha entram no cronograma com entregas em praças, quadras e campos de futebol.

Por fim, no dia 30, Beira Rio e Limão recebem na escola e igreja pela manhã. Afonso realiza na escola à tarde. Já Itapavina recebe no Ginásio Dinowaldes Rodrigues Peçanha durante manhã e tarde.

As entregas seguem horários definidos: das 9h às 11h pela manhã e das 13h às 15h30 à tarde. Contudo, a programação pode sofrer alterações.