Saiba como usar o IR para apoiar crianças e adolescentes no Espírito Santo

Os contribuintes que realizam a declaração do Imposto de Renda podem destinar até 3% do imposto devido ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) de Vitória. A opção está disponível para quem utiliza o modelo completo de declaração. Além disso, o próprio sistema da Receita Federal realiza o cálculo automaticamente, sem necessidade de procedimentos adicionais.

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A destinação não gera custo extra ao contribuinte. Ao mesmo tempo, o valor direcionado pode reduzir o imposto a pagar ou, alternativamente, aumentar a restituição. Dessa forma, o mecanismo permite que parte do imposto seja aplicada diretamente em ações voltadas às crianças e adolescentes do município.

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O processo ocorre dentro do próprio programa da declaração. O contribuinte deve acessar a opção “Doações Diretamente na Declaração”. Em seguida, deve selecionar a aba “Criança e Adolescente” e escolher o Fundo Municipal de Vitória, no Espírito Santo.

Assim, o sistema calcula automaticamente o valor disponível para destinação. Dessa maneira, o procedimento ocorre de forma simples e integrada ao preenchimento da declaração.

Condições para participar

A possibilidade de destinar parte do imposto está restrita aos contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração. Portanto, quem utiliza o modelo simplificado não tem acesso a essa funcionalidade.

Além disso, o percentual máximo permitido é de até 3% do imposto devido. Dessa forma, o limite segue as regras estabelecidas pela Receita Federal.

Impacto da destinação

A destinação direciona recursos ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), que financia ações voltadas a crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, o contribuinte não precisa pagar valores adicionais para realizar a contribuição.

Portanto, o mecanismo integra o processo de declaração do imposto e permite o direcionamento de parte dos recursos. Além disso, a escolha ocorre de forma direta no sistema oficial da Receita Federal.

Informações de contato

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (27) 3382-6174 e (27) 98141-0206. Além disso, também é possível obter orientações pelo e-mail [email protected].