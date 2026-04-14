Itapemirim incentiva reciclagem com coleta organizada; confira o cronograma
Município mantém cronograma de coleta seletiva e reforça importância da separação do lixo para o meio ambiente.
A Prefeitura de Itapemirim mantém a coleta seletiva em funcionamento e reforça a importância da participação da população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o serviço segue avançando no município, com foco na preservação ambiental e no apoio a famílias que dependem da reciclagem.
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Separar o lixo em casa é uma atitude simples. No entanto, o impacto é significativo. A prática contribui diretamente para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, fortalece a cadeia da reciclagem no município.
Como funciona o cronograma
A coleta seletiva segue um calendário organizado por regiões. Dessa forma, os moradores podem se programar para descartar corretamente os resíduos.
Na terça-feira, o serviço atende os bairros Garrafão do Sul e do Norte, além da região Central e localidades vizinhas. Já na quarta-feira, a coleta ocorre na região de Piabanha e Campo Acima.
Por outro lado, na quinta-feira, o serviço se concentra no litoral, no Centro do município e em comunidades próximas. Assim, a distribuição dos dias garante maior eficiência no recolhimento dos materiais recicláveis.
Importância da participação da população
A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é essencial. Portanto, separar corretamente os resíduos faz toda a diferença no processo.
Além disso, a iniciativa ajuda a manter a cidade mais limpa e sustentável. Ao mesmo tempo, contribui para a geração de renda de famílias envolvidas na reciclagem.
Contatos para dúvidas
Quem tiver dúvidas pode buscar orientação diretamente com os responsáveis pelo serviço. A Associação de Catadores atende pelo telefone (28) 99927-9945.
Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente também disponibiliza atendimento pelo número (28) 99900-1536.
Dessa forma, a Prefeitura incentiva a população a participar ativamente. Afinal, pequenas atitudes no dia a dia ajudam a construir uma cidade mais consciente e ambientalmente responsável.
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