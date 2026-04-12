Itapemirim oferece curso sustentável de artesanato; veja como participar

A Prefeitura de Itapemirim abriu inscrições para um curso de artesanato com escamas de peixe. A iniciativa incentiva a criatividade e, ao mesmo tempo, valoriza práticas sustentáveis. Além disso, a ação busca transformar materiais simples em peças delicadas e cheias de beleza.

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O Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) receberá o curso. As atividades acontecem nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril. Durante esse período, os participantes terão aulas das 8h às 17h. Assim, a programação oferece tempo suficiente para o aprendizado das técnicas propostas.

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De acordo com a divulgação, os alunos aprenderão métodos criativos para reaproveitar escamas de peixe. Dessa forma, o curso une geração de renda, sustentabilidade e valorização do artesanato local. Além disso, a proposta estimula o desenvolvimento de habilidades manuais e artísticas.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas diretamente no CCI. No entanto, as vagas são limitadas. Por isso, os interessados precisam se antecipar para garantir participação. A organização reforça que a procura pode ser alta, sobretudo pela proposta inovadora.

Por fim, a iniciativa reforça o compromisso com ações sustentáveis e educativas. Ao mesmo tempo, amplia oportunidades para quem deseja aprender uma nova atividade ou complementar a renda.