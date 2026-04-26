Itapemirim: pescadores são convocados para regularizar carteira de pesca
O atendimento terá início às 10h, na sede da Secretaria de Pesca, localizada próximo ao Trapiche, com oferta de serviços de saúde essenciais para a categoria.
A Prefeitura de Itapemirim realiza, nesta quinta-feira (30), uma ação especial voltada aos pescadores do município. O atendimento terá início às 10h, na sede da Secretaria de Pesca, localizada próximo ao Trapiche, com oferta de serviços de saúde essenciais para a categoria.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa é promovida pela Secretaria de Pesca, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e inclui atendimento clínico geral e vacinação. O objetivo é facilitar o acesso dos pescadores aos cuidados básicos de saúde, especialmente aqueles que necessitam regularizar a documentação profissional.
De acordo com a organização, a ação é destinada exclusivamente aos pescadores que precisam atualizar a carteira de pesca. Ao todo, serão disponibilizados 30 atendimentos, que serão realizados por ordem de chegada.
A prefeitura informou ainda que a ação passará a ocorrer semanalmente, sempre às quintas-feiras, até que toda a demanda reprimida seja atendida e a fila de pescadores seja completamente zerada.
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