Itapemirim recebe ações do programa Saúde em Movimento
Programa oferece atendimentos médicos e exames básicos em diferentes localidades, sem necessidade de agendamento.
O programa Saúde em Movimento segue com atendimentos em diferentes localidades de Itapemirim. Além disso, a iniciativa amplia o acesso da população a serviços básicos de saúde, garantindo praticidade e atendimento direto.
De acordo com o cronograma divulgado, os atendimentos continuam nos próximos dias. No dia 14 de abril, a ação ocorre em Gomes, na região de Maraquá. Já no dia 17 de abril, o atendimento será realizado em Brejo Grande, com apoio da ACS Luciana. Dessa forma, o programa mantém a presença em áreas estratégicas do município.
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Além disso, os atendimentos acontecem sempre no período da manhã. O horário definido vai das 8h às 11h, o que facilita o acesso da população durante o início do dia. Ao mesmo tempo, o formato itinerante permite alcançar diferentes comunidades.
O programa oferece diversos serviços essenciais. Entre eles, estão atendimento médico e de enfermagem. Também inclui atendimento odontológico, além da aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Assim, a ação contribui para o acompanhamento da saúde da população.
Outro ponto importante é a facilidade de acesso. Não há necessidade de agendamento prévio. Portanto, os moradores devem apenas comparecer ao local indicado, dentro do horário estabelecido. Dessa maneira, o atendimento ocorre de forma direta e organizada.
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