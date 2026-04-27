Lei Seca: operação aborda mais de 1,1 mil motoristas no ES

A operação integrada Força pela Vida abordou 1.182 condutores na noite de sexta-feira (24) em municípios do Espírito Santo. A ação ocorreu em Vitória, Vila Velha, Serra, Linhares, Viana e Anchieta. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) coordenou a fiscalização, que integra a mobilização nacional da Lei Seca prevista no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

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Durante as abordagens, 64 motoristas recusaram o teste do etilômetro e foram autuados com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. A infração prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, quatro condutores foram autuados e detidos por dirigirem sob influência de álcool, conforme o artigo 306 do CTB.

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As ocorrências foram registradas na Serra e em Vila Velha, com fianças entre R$ 3 mil e R$ 8,5 mil. Em dois casos, os valores não foram pagos e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça. Também foi registrado um Termo Circunstanciado por posse e uso de entorpecente.

Ao todo, os agentes contabilizaram 156 autos de infração. Entre as principais irregularidades estão a recusa ao bafômetro (64), condução de veículo com licenciamento vencido (17), direção sem habilitação (11) e permitir que pessoa não habilitada conduza (4). Também houve quatro registros de condução sob efeito de álcool. Como resultado, 12 veículos foram removidos por irregularidades.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou que o planejamento integrado fortalece as ações de fiscalização. Segundo ele, o objetivo é retirar das vias motoristas que colocam outras pessoas em risco. Já o gerente de Fiscalização de Trânsito, Jederson Lobato, reforçou que a atuação conjunta amplia o alcance das ações e contribui para a redução de acidentes.

A operação mobilizou cerca de 103 agentes de diferentes forças de segurança e órgãos de trânsito. Participaram equipes da Polícia Militar do Espírito Santo, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais e outros órgãos estaduais e federais.