Lenda do basquete Oscar Schmidt morre aos 68 anos

O basquete brasileiro está de luto nesta sexta-feira (17) com a morte de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do esporte. Aos 68 anos, o ex-atleta não resistiu a complicações de um câncer no cérebro, doença contra a qual lutava desde 2011. A informação foi confirmada por sua equipe.

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Reconhecido pelo apelido “Mão Santa”, o ex-jogador construiu uma trajetória marcada por feitos raros e uma impressionante regularidade dentro das quadras. Dono de um dos arremessos mais precisos do basquete, ele se tornou referência mundial pela capacidade de pontuar, acumulando mais de 49 mil pontos ao longo da carreira, marca que o colocou entre os maiores cestinhas de todos os tempos.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Oscar iniciou sua carreira ainda jovem e rapidamente ganhou projeção nacional. Com passagens por clubes brasileiros e europeus, especialmente na Itália e na Espanha, levou seu talento a diferentes ligas e consolidou uma reputação internacional. Pela seleção brasileira, foi protagonista em diversas competições, incluindo cinco edições dos Jogos Olímpicos, tornando-se o maior pontuador da história do torneio.

Mesmo diante de propostas para atuar na NBA, optou por manter sua elegibilidade para defender o Brasil, decisão que reforçou sua ligação com a seleção e contribuiu para sua idolatria entre os torcedores. Seu estilo ofensivo agressivo, aliado à confiança em momentos decisivos, ajudou a construir uma imagem que atravessou gerações.

Após encerrar a carreira, em 2003, Oscar permaneceu ativo como figura pública e inspiração para novos atletas. Foi incluído em importantes halls da fama do basquete mundial, reconhecimento que simboliza o impacto duradouro de sua trajetória no esporte.