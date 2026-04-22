Literatura capixaba ganha destaque em sarau gratuito em Vitória

A Casa Cultural Maria José Menezes promove, neste sábado (25), a partir das 15h, um sarau literário seguido de tarde de autógrafos com sete autores capixabas. O evento, com entrada gratuita, convida o público para uma experiência de imersão na literatura produzida no Espírito Santo, reunindo diferentes estilos e trajetórias em um mesmo espaço.

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Participam do encontro os escritores Sérgio Soares Dutra, Sônia Maria Rodrigues Rosseto, Francisco Grijó, Rita de Cássia dos Santos Menezes, Arcangela Pivetta, José Roberto de Oliveira e Álvaro José dos Santos Silva. Ao longo da programação, o público poderá acompanhar leituras, interagir com os autores e garantir exemplares autografados das obras.

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“Receber este sarau é reafirmar o nosso compromisso com a valorização da literatura capixaba e com o encontro entre autores e leitores. Reunir sete escritores em uma mesma tarde, com suas diferentes vozes e trajetórias, é uma forma de mostrar a riqueza da nossa produção literária e de aproximar a comunidade da cultura. A casa está sempre aberta para quem acredita no poder transformador da arte”, explica a escritora e coordenadora do centro cultural Regina Menezes Loureiro.

Localizada no Centro de Vitória, a Casa Cultural Maria José Menezes tem se mostrado um importante espaço de difusão cultural, abrindo portas para iniciativas que fortalecem a cena artística e literária do estado. Mais informações pelo telefone (27) 99249-1081.

Serviço

Sarau literário e tarde de autógrafos

Dia: Sábado, 25 de abril

Horário: 15h

Local: Rua Barão de Monjardim, 66, Centro, Vitória (ES)

Entrada franca