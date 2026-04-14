Loja abre vaga para atendente em Cachoeiro

Uma loja de sorvetes e sobremesas em Cachoeiro de Itapemirim anunciou vaga para o cargo de atendente de loja. Além disso, a oportunidade exige disponibilidade de horários, já que a escala de trabalho será no modelo 12×36.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com as informações divulgadas, o profissional será responsável pelo atendimento ao cliente. Ao mesmo tempo, também deverá atuar na organização da loja, garantindo o funcionamento adequado das atividades diárias.

Leia também: Empresa abre vagas para auxiliar de produção em Castelo

Para concorrer à vaga, o candidato precisa apresentar boa comunicação. Além disso, a empresa exige proatividade, organização e capacidade de trabalhar em equipe, características consideradas essenciais para o desempenho da função.

Enquanto isso, a empresa oferece benefícios aos profissionais contratados. Dessa forma, o pacote inclui vale-alimentação e convênio com o Supermercado Frigolima.

Por fim, o envio de currículos ocorre de forma direta. Assim, os interessados devem encaminhar seus dados para o e-mail disponibilizado pela empresa, conforme orientação do processo seletivo.