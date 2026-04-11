Mais de 300 mil veículos devem passar pela BR 101 neste feriado
BR-101 no ES deve receber 324 mil veículos no feriado de Nossa Senhora da Penha. Operação especial reforça atendimento e segurança.
A BR 101, no Espírito Santo, deve receber cerca de 324 mil veículos durante o feriado de Nossa Senhora da Penha. A estimativa é da Ecovias Capixaba, que inicia nesta sexta-feira (10) uma operação especial para atender ao aumento do fluxo até a próxima segunda-feira (13).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a concessionária, aproximadamente 106,4 mil veículos devem circular pelo trecho Norte da rodovia. Por outro lado, o trecho Sul concentra a maior parte do movimento, com previsão de 217,7 mil veículos. Diante desse cenário, a empresa reforça equipes e amplia os recursos operacionais ao longo de todo o percurso.
O monitoramento do tráfego será realizado em tempo integral pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Além disso, equipes ficarão posicionadas em pontos estratégicos, como o município de Fundão, onde há maior tendência de congestionamento. Dessa forma, a concessionária busca agir rapidamente para reduzir impactos no fluxo de veículos.
Durante o período, as sete praças de pedágio funcionarão com 100% das cabines abertas nos horários de maior movimento. Além disso, a partir do meio-dia desta sexta-feira, a Ecovias suspende obras na pista, exceto em casos emergenciais. A medida tem como objetivo garantir maior fluidez e segurança aos motoristas.
Entre os recursos disponibilizados estão ambulâncias, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa, boiadeiros e viaturas de inspeção. Além disso, os usuários podem utilizar as 12 bases de atendimento ao longo da rodovia, que oferecem estrutura com água, banheiros, fraldário e Wi-Fi gratuito.
Para garantir uma viagem segura, a concessionária orienta os motoristas a utilizarem cinto de segurança, evitarem o uso de celular ao volante e respeitarem os limites de velocidade. Também é importante não trafegar pelo acostamento, realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos e redobrar a atenção em caso de chuva.
Em situações de emergência ou para obter informações sobre a rodovia, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 7701 101, que também funciona via WhatsApp.
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