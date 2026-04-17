Mais um! Motociclista fica ferido em acidente na Aristides Campos
Um motociclista ficou ferido após uma colisão entre carro e moto na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (17).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente ocorreu no mesmo trecho onde, mais cedo, outra batida grave entre carro e motocicleta deixou três pessoas feridas. A via é considerada movimentada e conta com uma curva, o que exige atenção redobrada dos condutores.
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Até o momento, a dinâmica do acidente não foi informada. O estado de saúde do motociclista também não foi divulgado. As autoridades devem apurar as circunstâncias da ocorrência.
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