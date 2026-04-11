Marataízes: mutirão na Casa Rosa amplia atendimento a mulheres

A Prefeitura de Marataízes realizou, neste sábado (11), o 2º Mutirão de Atendimentos na Casa Rosa Ida Maria Zeltzer Gazzani. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), ampliou o acesso das mulheres a serviços essenciais e reforçou o cuidado com a saúde feminina no município.

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Durante o mutirão, a equipe ofereceu atendimento por demanda espontânea. Assim, diversas mulheres conseguiram consultas com ginecologista, nutricionista e dentista. Além disso, os profissionais realizaram coleta para exame preventivo, solicitaram mamografias e aplicaram testes rápidos. Também fizeram vacinação, aferição de pressão arterial e verificação da glicemia, o que garantiu um acompanhamento mais completo.

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A iniciativa, portanto, aproximou os serviços de saúde da população. Ao mesmo tempo, fortaleceu o cuidado integral com as mulheres, ampliando o acesso a diagnósticos e orientações. Dessa forma, a gestão municipal buscou atender diferentes necessidades em um único espaço, com acolhimento e agilidade.

Casa Rosa

A Casa Rosa está localizada na Avenida Simão Soares, na Barra de Itapemirim, ao lado da base do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU). A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. No atendimento regular, a paciente precisa de encaminhamento médico ou da unidade de saúde de referência. No entanto, em ações especiais, como o mutirão, e nos atendimentos psicológicos, basta procurar a recepção.

Para ser atendida, a usuária deve apresentar Cartão Nacional do SUS, documento oficial com foto, comprovante de residência e o Cartão da Família de Marataízes.