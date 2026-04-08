Marido de Kelly Key sofre AVC aos 44 anos

A cantora Kelly Key usou as redes sociais nessa terça-feira 7, para revelar que o marido, Mico Freitas, de 44 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. O episódio aconteceu no dia anterior, de forma repentina, enquanto o casal estava em Lisboa, Portugal.

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Segundo a artista, os primeiros sintomas foram percebidos ainda em casa, com alterações na fala e perda de coordenação motora. O atendimento rápido foi determinante para a evolução do quadro, que, apesar do susto, é considerado estável.

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De acordo com o relato de Kelly Key, o mal-estar começou por volta das 11h30. Em menos de 30 minutos, o empresário já estava no hospital recebendo atendimento médico.

“O Mico teve um AVC em casa, de forma súbita. Começou com a fala enrolada e perda de coordenação do lado esquerdo. Agimos rápido. Muito rápido. E isso fez toda a diferença”, contou.

Após exames, os médicos confirmaram o diagnóstico de AVC isquêmico, causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro. Em seguida, a equipe transferiu o paciente entre hospitais até chegar a uma unidade especializada.

Estado de saúde e recuperação

Atualmente, Mico Freitas apresenta evolução positiva. Segundo a cantora, ele está consciente, falando e já consegue caminhar.

“Hoje, com o coração mais tranquilo, posso dizer: ele está bem. Está estável, consciente, falando e andando”, afirmou.

A família agora entra em uma fase de investigação para entender o que provocou o AVC, já que o empresário é considerado jovem para esse tipo de ocorrência.

‘Um lembrete sobre o que importa’

Ao compartilhar o ocorrido, Kelly Key descreveu o momento como um choque que trouxe reflexões importantes sobre a vida.

“Foi um susto grande. Daqueles que reorganizam tudo por dentro. Mas também foi um lembrete poderoso sobre tempo, presença e prioridade”, escreveu.

A cantora também agradeceu ao apoio que tem recebido e afirmou que está focada na recuperação do marido e no bem-estar da família.

Família e vida pessoal

Casados desde 2004, Kelly Key e Mico Freitas estão juntos há mais de duas décadas e têm dois filhos. Contudo, a artista também é mãe de Suzanna Freitas, de um relacionamento anterior.

O casal vive em Angola, mas estava em Portugal no momento do ocorrido.